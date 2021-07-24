 

Кент о санкциях США против Коломойского: Это не конец этой истории

24.07.2021, 13:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Есть другие возможности – я о Министерстве финансов [США]. То есть это не конец этой истории. И вопросы также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас – это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине – это ваше дело”, – сказал дипломат.

Контекст:

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал “Forbes Украина” в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Fox News – смеясь над демократами, мы не замечаем, как они меняют Америку

15.07 / УПЦ указала на ущемление прав верующих на Украине

20.11 / Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

27.01 / Юрист предсказал замену условного срока Навальному на реальный

17.07 / Геймер опубликовал на форуме секретные данные о британском танке

13.07 / В семи крупнейших реках Европы нашли множество масок и перчаток

05.07 / Британский дипломат перепутал Замбию с Зимбабве на похоронах экс-президента

30.05 / Бузова шокировала волгоградцев на фестивале

05.07 / Блогер Марьяна Ро: Ивангай сказал: “Я в магазин“. И уехал в Киев. Бросил меня

26.05 / В РФ стартовали продажи смартфонов Realme 8 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика