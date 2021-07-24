 

ООН приняла свою первую резолюцию о зрении

24.07.2021, 13:20, Новости дня
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Резолюция “Зрение для всех”, авторами которой выступили Бангладеш, Антигуа и Ирландия и соавторами более 100 стран, была принята консенсусом.

Документ побуждает страны внедрять “общегосударственный подход к офтальмологической помощи”. Также он призывает международные финансовые учреждения и доноров предоставить целевое финансирование, особенно для развивающихся стран, чтобы удовлетворить растущее влияние потери зрения на экономическое и социальное развитие.

Согласно резолюции, по меньшей мере 2 млрд человек живут с нарушениями зрения или слепотой, а 1,1 млрд человек имеют нарушения зрения, которые можно было бы предотвратить или которые еще можно исправить.

По прогнозам авторов документа, глобальные потребности в офтальмологической помощи существенно возрастут, и к 2050 году ожидается, что половина населения мира будет жить с нарушениями зрения.

Посол Бангладеша в ООН Рабаб Фатима во время презентации резолюции сказала, что более 90% из 1,1 млрд людей с нарушением зрения живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Также, по ее словам, 55% слепых – женщины и девочки. В среднем потеря зрения обходится мировой экономике в сумму в $411 млрд, добавила Фатима. 

В резолюции подчеркивается, что доступ к офтальмологической помощи имеет важное значение для достижения целей ООН на 2030 год по искоренению бедности и голода, обеспечению здорового образа жизни и качественного образования, а также сокращению неравенства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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