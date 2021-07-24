 

ABC News – в США создают ударную группу для борьбы с всплеском вооружённого насилия в крупных городах

24.07.2021, 13:14, Новости дня
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Генпрокурор США Меррик Гарланд прибыл в Чикаго, чтобы дать старт новой инициативе, призванной решить острую проблему вооружённого насилия в стране. Примечательно, что незадолго до его приезда в городе за считанные часы произошло три случая массовой стрельбы, во время которых были ранены 17 человек и убит 14-летний подросток, передаёт ABC News.

Мы переходим к Чикаго, где полиции пришлось реагировать на три случая массовой стрельбы в течение всего шести часов. И спустя несколько часов сегодня в город приезжает генпрокурор Меррик Гарланд, чтобы дать старт новому ударному отряду, который должен будет бороться с растущим вооружённым насилием в Америке. Сегодня вечером наш главный корреспондент по вопросам правосудия Пьер Томас объединил усилия со станциями ABC по всей стране, чтобы расследовать, что стоит за этим ростом насилия.

Сегодня вечером генпрокурор прилетел в Чикаго с федеральным заданием спустя всего несколько часов, как в этом городе за ночь произошло как минимум три случая массовой стрельбы, в результате чего были ранены 17 человек и убит 14-летний подросток.

ДЭВИД БРАУН, старший инспектор полиции Чикаго: Не будет преувеличением сказать, что мы боремся за сердце и душу некоторых из этих сообществ.

Меррик Гарланд отправил команды прокуроров и федеральных агентов в пять основных городов, которые столкнулись с ростом насильственных преступлений. В их число входит Чикаго.

МЕРРИК ГАРЛАНД, генпрокурор США: Это бьёт не только по сообществам, которым мы служим, но и по нашему собственному правоохранительному сообществу.

Количество случаев вооружённого насилия растёт по всей стране. ABC News вместе с собственными станциями, связанными отделениями и архивом вооружённого насилия попытались задокументировать все перестрелки на этой неделе. К настоящему моменту с субботнего утра было зафиксировано не менее 787 случаев применения огнестрельного оружия.   

Мы отправились в Филадельфию, где за этот год в результате стрельбы получили ранение или погибли 1200 человек. Нас сопровождала полиция. Ранним вечером произошло три перестрелки, в результате которых погибли два человека и был ранен 16-летний подросток. Позже мы услышали сообщения о многочисленных выстрелах.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Это знаменитые рестораны Pat’s king of steak и Gino’s. Именно здесь только что стреляли.

ПЬЕР ТОМАС, корреспондент ABC News: Прямо там на асфальте лежит гильза. Она обведена белым кругом.

Через несколько минут до нас дошло страшное известие.

ПЬЕР ТОМАС: То есть человек, который был здесь, умер?

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Да.   

Комиссар заявил мне сегодня, что этот человек погиб после спора о парковочном месте.

ПЬЕР ТОМАС: Дэвид, на этой неделе в Филадельфии комиссары Полицейского управления Нью-Йорка заявили мне в эксклюзивных интервью, что всплеск преступлений отчасти подпитывается небольшим количеством рецидивистов, в основном членами банд и наркодилерами, которые терроризируют округу.  Они также обсуждали то, что суды пришлось закрыть из-за COVID-19, в результате чего преступники, которые обычно находились под стражей, оказались на свободе. И они также говорили о распространении оружия, подразумевая, что у каждого злого, неуравновешенного человека или явного уголовника есть оружие. Дэвид?

Великолепный репортаж, Пьер. Спасибо.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года. 



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