Китайцы провели испытания многоразового суборбитального космического корабля

Как стало известно из официальных источников, КНР провела испытания многоразового космического суборбитального корабля. Китайские источники также сообщают, что испытания эти прошли успешно.

Однако источники ничего не сообщают ни о продолжительности выполненного полета, ни даже о названии миссии, что довольно-таки странно для такой ситуации.

Многоразовые суборбитальные корабли важны для дальнейшего развития космической отрасли, так как полеты на границе между земной атмосферой и открытым космосом весьма перспективны, говорят специалисты. С одной стороны, это открывает возможность для развития космического туризма. С другой стороны, именно благодаря суборбитальным полетам можно за час-полтора попасть на противоположную часть Земного шара.