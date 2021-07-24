 

Китайцы провели испытания многоразового суборбитального космического корабля

24.07.2021, 12:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно из официальных источников, КНР провела испытания многоразового космического суборбитального корабля. Китайские источники также сообщают, что испытания эти прошли успешно.

Однако источники ничего не сообщают ни о продолжительности выполненного полета, ни даже о названии миссии, что довольно-таки странно для такой ситуации.

Многоразовые суборбитальные корабли важны для дальнейшего развития космической отрасли, так как полеты на границе между земной атмосферой и открытым космосом весьма перспективны, говорят специалисты. С одной стороны, это открывает возможность для развития космического туризма. С другой стороны, именно благодаря суборбитальным полетам можно за час-полтора попасть на противоположную часть Земного шара.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ

24.02 / Разруха, крысы и бездомные — студенты университета в Нантере вынуждены жить и учиться в невыносимых условиях

22.09 / Помпео: США создают коалицию, чтобы остановить строительство “Северного потока – 2”

08.12 / Осудили руководителя компании, который заражал смартфоны вирусом

04.12 / Суд лишил русский язык статуса регионального в Одесской области

12.09 / Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину – глава Минэнерго

31.08 / Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции

18.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Идеологом Харьковских соглашений был Азаров. Они как бы снимали Украину с газовой иглы, но продлевали пребывание флота, что несравнимо дороже газа

28.01 / “Цель – дойти до Верховного Суда”. Нефедов обжалует решение ОАСК об отказе в восстановлении на должности главы Гостаможенной службы

12.02 / Путин поздравил буддистов с Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика