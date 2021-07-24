Китайцы провели испытания многоразового суборбитального космического корабля
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Как стало известно из официальных источников, КНР провела испытания многоразового космического суборбитального корабля. Китайские источники также сообщают, что испытания эти прошли успешно.
Однако источники ничего не сообщают ни о продолжительности выполненного полета, ни даже о названии миссии, что довольно-таки странно для такой ситуации.
Многоразовые суборбитальные корабли важны для дальнейшего развития космической отрасли, так как полеты на границе между земной атмосферой и открытым космосом весьма перспективны, говорят специалисты. С одной стороны, это открывает возможность для развития космического туризма. С другой стороны, именно благодаря суборбитальным полетам можно за час-полтора попасть на противоположную часть Земного шара.
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