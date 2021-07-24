 

Птерозавры могли летать в первых минут своей жизни

24.07.2021, 12:24, Новости дня
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Палеонтологи внимательно изучили образцы скелетов птерозавров, имеющихся в распоряжении современной науки. Они при этом пришли к неожиданному выводу. Оказывается, эти древние рептилии могли летать уже в первые минуты своей жизни.

На это указывает строение скелета и структура костей доисторических рептилий, поясняю исследователи.

Размах крыльев взрослого птерозавра мог достигать пятнадцати метров, говорят специалисты. Но это вовсе не означает, что маленькие крылья птенца не могли поднять его в воздух хотя бы на детскую высоту. Кстати, этим качеством не обладает ни одна современная птица. Должен пройти достаточно длительный период взросления, чтобы она взлетела. Очень часто необходимо, чтобы птенец просто вывалился из гнезда.



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