 

На Филиппинах детям запретили выходить из дома из-за штамма “Дельта”

24.07.2021, 10:38, Новости дня
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Двумя неделями ранее в стране ослабили карантин разрешили детям в возрасте от пяти до 17 лет выходить на улицу в масках или других средствах защиты. Однако из-за угрозы штамма “Дельта” это разрешение было отменено.

Председатель Управления по развитию столичного региона Филиппин Бенхур Абалос сказал, что такое решение было принято, поскольку дети еще не вакцинированы и могут быть потенциальными распространителями вируса, сообщает CNN Philippines.

Также в стране усилили ограничения по количеству людей за обедом в помещении, для салонов красоты и религиозных собраний, подчеркивает CNA. 

На данный момент на Филиппинах подтвердили 47 случаев заражения штаммом “Дельта”, трое заболевших умерли. При этом почти половина из этих 47 заразились внутри страны.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует более чем в 100 странах.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии на Филиппинах подтвердили 1,5 млн случаев COVID-19, почти 27 тыс. человек умерли. Всего в стране проживает 108 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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