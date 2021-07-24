Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжелой атлетики России

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио удовлетворила апелляцию президента Федерации тяжелой атлетики РФ (ФТАР) Максима Агапитова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио, сообщил сам президент ФТАР.

Агапитов сообщил, что «получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана», передает ТАСС.

«Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио», – отметил он.

Напомним, МОК 16 июля уведомил Агапитова, который временно исполняет обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. Тот подал апелляцию, которую CAS рассмотрел 22 июля.

До этого Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную РФ по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин.