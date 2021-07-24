 

Россияне выиграли у китайской сборной по баскетболу 3х3 в Токио

24.07.2021, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мужская сборная РФ победила команду Китая со счетом 21:13 в первом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Самым результативным игроком матча стал житель России Александр Зуев, набравший 12 очков. У команды Китая больше всего очков набрал Ху Цзиньцю (6). Следующий матч россияне проведут позднее в субботу против нидерландцев, начало – 16:00 мск, передает ТАСС.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиян и китайцев участие в нем принимают сборные Сербии, Латвии, Польши, Нидерландов, Японии и Бельгии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная РФ получила пятый номер посева из восьми, мужская команда – шестой.

Ранее гражданка России Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио.

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета РФ и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Власти Японии могут отменить Олимпийские игры в Токио – The Times

02.02 / Чехия решила изучить опыт использования Венгрией «Спутника V»

23.11 / Столтенберг поблагодарил «избранного президента» США Байдена

11.08 / Замглавы МИД Польши призвал не толкать Белоруссию в объятия России

15.10 / Программы о природе позитивно сказываются на самочувствии

23.12 / Samsung создал «искусственного человека»

04.03 / Во Львове патрульный покончил жизнь самоубийством – полиция

15.06 / Украина с 1994 года готова вступить в НАТО – Арестович

05.06 / Экс-заместитель секретаря СНБО Кривонос заявил, что его уволили из Вооруженных сил

19.07 / Фотограф дикой природы в Индии разделил пользователей Сети на два лагеря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика