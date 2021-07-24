Россияне выиграли у китайской сборной по баскетболу 3х3 в Токио

Мужская сборная РФ победила команду Китая со счетом 21:13 в первом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Самым результативным игроком матча стал житель России Александр Зуев, набравший 12 очков. У команды Китая больше всего очков набрал Ху Цзиньцю (6). Следующий матч россияне проведут позднее в субботу против нидерландцев, начало – 16:00 мск, передает ТАСС.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо россиян и китайцев участие в нем принимают сборные Сербии, Латвии, Польши, Нидерландов, Японии и Бельгии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная РФ получила пятый номер посева из восьми, мужская команда – шестой.

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