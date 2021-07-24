Россиянка Галашина завоевала первую медаль для сборной на Олимпиаде

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24.07.2021, 5:21, Новости дня
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Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства.

В стрельбе с 10 м 24-летняя Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с 251,8 балла, она установила олимпийский рекорд. Третье место досталось Нине Кристен из Швейцарии (230,6 балла). Это первый разыгранный комплект наград и первая медаль россиян на ОИ–2020, передает РИА «Новости».

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета РФ и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.



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