 

Во Флориде прекратили искать тела жертв обрушения жилого дома

24.07.2021, 4:58, Новости дня
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Операция по поиску погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в американском Серфсайде (Флорида, США) завершена, сообщают СМИ.

Поисково-спасательные бригады и техника покинули место обрушения. Груду обломков разобрали почти до основания, разобрано и убрано 13 тыс. тонн обломков железобетонных конструкций. Операция продолжалась 29 дней. Опознание жертв продолжается, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Напомним, жертвами стали 97 человек. Многоэтажное здание частично обрушилось в Серфсайде 24 июня. Было разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир.



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