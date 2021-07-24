WION – видно из космоса — спутник запечатлел на снимках дым от лесных пожаров на западе США и Канады

Снимки со спутника GOES-East показали, как дым от множества лесных пожаров в западной части США и Канады перемещается на восток — вплоть до Нью-Йорка, передаёт WION. Это привело к сильному загрязнению воздуха, и люди даже в расположенных вдали от пожаров городов жалуются на вызванные смогом неприятные ощущения в глазах, носу и лёгких.

Масштабные пожары в западной части Соединённых Штатов и Канады продолжали испускать дым. Снимки со спутников показывают, как эта дымовая завеса перемещается на восток. Лесные пожары спровоцировали вредоносное загрязнение воздуха на территории вплоть до Нью-Йорка. Люди в расположенных в отдалении от пожаров городах жаловались на воздействие задымлённого воздуха на их глаза, нос и лёгкие.

По данным Национального межведомственного противопожарного центра (National Interagency Fire Center), более 80 масштабных лесных пожаров в 13 западных штатах выжгли территорию площадью порядка 1,3 миллиона акров (≈ 530 тысяч гектаров).

В одной только канадской провинции Британская Колумбия 86 лесных пожаров были классифицированы как «вышедшие из-под контроля».

Самый масштабный пожар в США Bootleg Fire распространился по территории приблизительно в 388 600 акров (≈157 тысяч гектаров). 67 домов были уничтожены и 3400 попали в категорию «под угрозой уничтожения». По оценкам, 2100 человек были эвакуированы или приведены в режим повышенной готовности. В борьбе с лесными пожарами на западе в общей сложности задействовано 19 347 профессионалов.

Дым, исходящий от пожара в Национальном лесу Фремонт-Винема (штат Орегон. — ИноТВ), создал по меньшей мере два пирокумулятивных облака, из-за которых могут образовываться грозовые штормы, инициирующие новые пожары.

Как утверждают эксперты, растущая частота появления лесных пожаров и усиление их интенсивности в большой степени связаны с затянувшейся засухой и всё более длительными периодами аномально высокой температуры, вызванными изменениями климата.

Твит NOAA Satellites: «Сегодня вторник таймлапсов. Эти снимки, сделанные спутником GOES-East, показывают, как дым от лесных пожаров (сероватая дымка на фоне чисто-белых облаков) распространялся по Северной Америке с 15 по 19 июля».

Дата выхода в эфир 22 июля 2021 года.