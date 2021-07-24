 

Садальский предложил принять закон об оральном сексе

24.07.2021, 4:06, Новости дня
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Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал конфликт Елены Прокловой с Яной Поплавской. Проклова заявила, что у Поплавской, возможно, есть большие проблемы с сексом.

Проклова «посочувствовала актрисе и ее мужчинам, которые якобы не были удостоены оральных ласк». «Елена Игоревна считает, что каждая нормальная женщина может говорить о своих любовных приключениях, а если «Яночка» стесняется это делать и другим не советует, то это плохо», – передает Пятый канал.

Садальский обратил на эту перепалку внимание в Instagram: «На шоу Андрея Малахова прекрасная актриса высказала упрек прекрасной Яне Поплавской. «Яночка, что ли, никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» – удивилась актриса».

Комментируя спор Прокловой и Поплавской, Садальский заявил, что «Проклова – женщина-актриса-герой». Он пожелал ей «здоровья, душевных и физических сил работать и дальше в нужном направлении». «Об оральном сексе… нельзя молчать! И не важно, когда человек об этом заговорил!» – сообщил Садальский, добавив, что депутатам Госдумы, возможно, стоит «задуматься и принять закон о минете».

«Я только прилетела, а тут, оказывается, такие страсти разыгрались! Не отпускает Е.П. тема орального секса! Мусолит, слюнявит и обсасывает на федеральных каналах!» – сообщила Поплавская.

Напомним, Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион», что в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Актриса не стала называть имен, однако в Сети догадались, что речь идет об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году.



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