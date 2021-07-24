 

Безруков стал отцом в пятый раз

24.07.2021, 4:06, Новости дня
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Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что его супруга Анна Матисон родила сына.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», – сообщил он в Instagram.

У Безрукова и Матисон это третий общим ребенок. У артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой, передает РИА «Новости».

Безруков женился на режиссере Матисон в марте 2016 года.



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