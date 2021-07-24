Безруков стал отцом в пятый раз
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что его супруга Анна Матисон родила сына.
«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», – сообщил он в Instagram.
У Безрукова и Матисон это третий общим ребенок. У артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой, передает РИА «Новости».
Безруков женился на режиссере Матисон в марте 2016 года.
Смотреть комментарии → Комментариев нет