Безруков стал отцом в пятый раз

Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что его супруга Анна Матисон родила сына.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», – сообщил он в Instagram.

У Безрукова и Матисон это третий общим ребенок. У артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой, передает РИА «Новости».

Безруков женился на режиссере Матисон в марте 2016 года.