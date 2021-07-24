На основе графера создан полимерный композит, поглощающий волны радаров

Очевидно, данная разработка пригодится, прежде всего, в военной сфере. Группа ученых из разных стран представили новый полимерный материал на основе графена, благодаря которому становятся невидимыми для радаров любые летательные аппараты.

Покрытие состоит из гексаферрита и нанографита, уточняют разработчики. И оно полностью поглощает излучение в СВЧ-диапазоне. Именно такие волны выпускают радары, чтобы определить наличие самолетов в небе.

Степень поглощения составляет 99,9%, говорят ученые. Настолько высокого показателя нет даже у современных самолетов-невидимок. В данной разработке принимали участие ученые из нескольких российских научных учреждений, а также представители Беларуси, Египта и Саудовской Аравии.