 

На основе графера создан полимерный композит, поглощающий волны радаров

24.07.2021, 3:28, Новости дня
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Очевидно, данная разработка пригодится, прежде всего, в военной сфере. Группа ученых из разных стран представили новый полимерный материал на основе графена, благодаря которому становятся невидимыми для радаров любые летательные аппараты.

Покрытие состоит из гексаферрита и нанографита, уточняют разработчики. И оно полностью поглощает излучение в СВЧ-диапазоне. Именно такие волны выпускают радары, чтобы определить наличие самолетов в небе.

Степень поглощения составляет 99,9%, говорят ученые. Настолько высокого показателя нет даже у современных самолетов-невидимок. В данной разработке принимали участие ученые из нескольких российских научных учреждений, а также представители Беларуси, Египта и Саудовской Аравии.



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