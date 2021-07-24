 

Аналитики ВТБ рассказали об основных трендах развития ИТ-отрасли

24.07.2021, 3:28, Новости дня
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Развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, в недалеком будущем полностью изменит нашу жизнь, считают аналитики из ВТБ. Например, вскоре человек начнет существовать в смешанной реальности.

Разница между виртуальным и реальным миром постепенно будет стираться. Смешанная и дополненная реальность сначала будут использованы в сфере развлечений, но затем и на производстве.

Также эксперты говорят о значительном увеличении мощности устройств и систем, занимающихся обработкой данных. Многократно вырастет и скорость передачи информации. Технологии пятого поколения, которые ныне воспринимаются как лучшие, недолго останутся таковыми, поскольку очень быстро появятся еще более прогрессивные.



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