 

Киев ввел в действие решение о «неотложных мерах» по интеграции в НАТО

24.07.2021, 2:18, Новости дня
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Вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского.

В решении СНБО, подготовка к членству в НАТО объявлена «сверхважной государственной задачей». В частности, правительству поручается провести анализ процесса реализации нацпрограмм под эгидой комиссии Украина – НАТО. Кроме того, поручено рассмотреть «формирование национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО». Минобороны страны должно как можно быстрее принять меры для назначения военного представителя при НАТО, передает ТАСС.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО.



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