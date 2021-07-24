 

Ирак подтвердил желание избавиться от войск США

24.07.2021, 2:18, Новости дня
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На переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила, что Ирак не нуждается в присутствии иностранных военных, сообщил советник по нацбезопасности страны Касем аль-Аараджи.

По его словам, «дата 31 декабря будет особенной». При этом американские СМИ сообщали, что Вашингтон и Багдад собираются заявить о «необходимости» сохранения военного присутствия США в Ираке для помощи в борьбе против террористической организации «Исламское государство», передает РИА «Новости» со ссылкой на INA.

Руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что в Вашингтоне состоялась встреча главы ведомства Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна. Встреча состоялась на полях стратегического диалога двух стран. США и Ирак заверили в незыблемости принципов, лежащих в основе этого диалога, передает ТАСС.

Госсекретарь призвал Ирак к мерам по «удовлетворению требований равенства и правосудия со стороны иракского народа». Он обещал, что американская сторона поддержит экономические реформы в Ираке и борьбу с коррупцией. Блинкен заверил, что США «остаются приверженными оказанию содействия правительству Ирака в том, чтобы выстроить безопасное, стабильное и процветающее будущее».

Власти Соединенных Штатов приняли решение дополнительно выделить почти 155 млн долларов на гуманитарную помощь Ираку и иракским беженцам. Блинкен отметил, что с 2014 года США предоставили «Ираку и иракцам в регионе» гуманитарную помощь на сумму более 3 млрд долларов.



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