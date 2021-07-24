Белорусский боец Кудин решил просить помилования у Лукашенко

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Алексей Кудин, экстрадированный в Белоруссию из России, сообщил о готовности «искупить вину» за правонарушения, совершенные на акции протеста.

Он сказал, что «готов понести наказание и готов искупить свою вину» за «ситуацию, которая произошла в августе 2020 года». Он сообщил, что находится в СИЗО в Минске, его жизнь вне опасности, чувствует он себя хорошо. Кудин планирует «просить помилования у Александра Григорьевича Лукашенко и в будущем представлять и прославлять свою страну», передает ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Кудин был задержан 10 августа в Молодечно, он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. Его отпустили под домашний арест, он покинул страну, но был задержан в Москве. Россия передала его Минску.