 

РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V»

24.07.2021, 1:24, Новости дня
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Представители Российского фонда прямых инвестиций и минздрава Аргентины провели виртуальное совещание на тему поставок вакцины «Спутник V», сообщается в совместном заявлении.

Стороны подтвердили «совместную работу по обеспечению и ускорению поставок». РФПИ и Аргентина «верят, что решат все проблемы положительным образом и продолжат выполнять взятые на себя обязательства». Стороны продвинули местное производство – одобрены или находятся в процессе одобрения почти 2 млн доз обоих компонентов вакцины, передает РИА «Новости».

В РФПИ приветствовали заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке вакцины «продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет». Отмечается, что «Спутник V» продемонстрировал в Аргентине свою «исключительную безопасность и эффективность». «Спутник V» уже производится в Аргентине. 



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