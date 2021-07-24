РФПИ и Аргентина договорились ускорить поставки «Спутника V»

Представители Российского фонда прямых инвестиций и минздрава Аргентины провели виртуальное совещание на тему поставок вакцины «Спутник V», сообщается в совместном заявлении.

Стороны подтвердили «совместную работу по обеспечению и ускорению поставок». РФПИ и Аргентина «верят, что решат все проблемы положительным образом и продолжат выполнять взятые на себя обязательства». Стороны продвинули местное производство – одобрены или находятся в процессе одобрения почти 2 млн доз обоих компонентов вакцины, передает РИА «Новости».

В РФПИ приветствовали заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке вакцины «продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет». Отмечается, что «Спутник V» продемонстрировал в Аргентине свою «исключительную безопасность и эффективность». «Спутник V» уже производится в Аргентине.