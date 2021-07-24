В БДИПЧ ОБСЕ подтвердили получение приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека уже провело оценку необходимой численности наблюдателей на выборах в российскую Госдуму. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила представитель бюро Катя Андруш. Ранее в Москве предупредили, что численность миссии будет соответствовать квоте, применявшейся на выборах в США, куда из ОБСЕ направили менее полусотни наблюдателей.

«Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) получило официальное приглашение от российских властей для наблюдения за выборами в сентябре этого года», – подтвердила пресс-секретарь бюро Катя Андруш.

«Мы уже провели оценку потребностей, чтобы определить размер и формат миссии, которая может потребоваться для эффективного наблюдения», – сообщила Андрюш. При этом в Бюро, по ее словам, использовали стандартную методологию, – такую же, как для других государств-участников ОБСЕ. Андрюш уклонилась от ответа на вопрос о точной численности будущей миссии в России.

Стоит напомнить, что в докладе миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ, о котором стало известно в конце июня, конкретные данные были указаны – в Россию планировалось направить 500 человек. Из них 80 наблюдателей – на долгосрочный период и 420 – на краткосрочный, непосредственно на «день выборов».

В пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выполнит свои обязательства по приглашению международных наблюдателей на выборы в Госдуму, но учтет критерии, сформированные ОБСЕ для США. Министр напомнил, в США «на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей». «Мы будем учитывать эти критерии, которые были придуманы непонятно кем, но обязательства приглашать международных наблюдателей мы свято выполним», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

На парламентских выборах в Казахстане, прошедших в январе этого года, от БДПИЧ ОБСЕ было только два наблюдателя. Для сравнения: Миссия наблюдателей от СНГ составила 142 человека.