Названа дата возобновления авиасообщения между Россией и Египтом

Авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновят с 9 августа, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Решение об увеличении частоты полетов примут после «визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки», передает ТАСС.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе заявила, что «из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идет речь», вероятно, «пока только о регулярных». Она отметила, что «это очень большой шаг для всей индустрии, но все-таки не вполне достаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока», поскольку «перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах».

«И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими», – сообщила Ломидзе, добавив, что сейчас трудно предсказать, с какого именно уровня будут стартовать цены.

Кроме того, принято решение с 9 августа увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва – Дамаск с одного до трех в неделю, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале июля президент РФ Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.