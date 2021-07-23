Китай рассматривает возможность использования иностранной вакцины после двух доз препаратов от Sinovac и Sinopharm

Китайский регулятор завершил обзор экспертной группы бустерной вакцины, совместно разработанной китайской Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) и немецкой компанией BioNTech. Препарат находится на стадии административной проверки.

Сообщение появилось через несколько дней после того, как Таиланд и Индонезия объявили о переходе с китайских вакцин на западные, написало 21 июля VОА News.

Для Пекина, который настаивал на эффективности своих вакцин, а также жертвовал и продавал дозы странам с низким и средним уровнем дохода, возможность ревакцинации иностранным препаратом рассматривается как удар, подчеркнули журналисты.

“Это неявное признание того, что они не очень хорошо справляются со своими вакцинами”, – сказал директор Центра глобальной политики здравоохранения Вашингтонского аналитического Уентра стратегических и международных исследований Стив Моррисон.

Врач-инфекционист Амеш Адаля отметил, что Китай не опубликовал данные о третьей клинической фазе испытаний своих вакцин.

“Мы неофициально наблюдали более низкую эффективность вакцин китайского производства, и это может вызывать необходимость в ревакцинации”, – заявил специалист.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

10 апреля 2021 года директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу заявил, что китайские вакцины от коронавируса “не имеют очень высокого уровня защиты”. Речь шла о вакцинах, произведенных двумя государственными фармацевтическими компаниями – Sinovac и Sinopharm.

12 июля стало известно, что Таиланд будет использовать вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca в качестве второй дозы для тех, кто получил препарат Sinovac.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

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