Большинство приложений банков и интернет-магазинов имеют серьезные уязвимости

Согласно выводам экспертов «Ростелеком-Солара», большинство приложений, которые предлагают использовать интернет-магазины и даже банки, имеют серьезные уязвимости. Как отмечают специалисты, речь идет о 57% программных продуктов.

Все они практически не защищают личные данные пользователей, которыми легко могут завладеть третьи лица, уточняют аналитики рынка. Под угрозой сегодня находятся не только частные лица, но и коммерческие компании, а также крупные корпорации, которые полностью полагаются на предлагаемые им программные продукты.

По словам экспертов, последние тестирования безопасности ПО банков и интернет-магазинов показали, что большинство из них плохо защищены даже от хакеров-любителей.