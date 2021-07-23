 

Большинство приложений банков и интернет-магазинов имеют серьезные уязвимости

23.07.2021, 23:52, Новости дня
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Согласно выводам экспертов «Ростелеком-Солара», большинство приложений, которые предлагают использовать интернет-магазины и даже банки, имеют серьезные уязвимости. Как отмечают специалисты, речь идет о 57% программных продуктов.

Все они практически не защищают личные данные пользователей, которыми легко могут завладеть третьи лица, уточняют аналитики рынка. Под угрозой сегодня находятся не только частные лица, но и коммерческие компании, а также крупные корпорации, которые полностью полагаются на предлагаемые им программные продукты.

По словам экспертов, последние тестирования безопасности ПО банков и интернет-магазинов показали, что большинство из них плохо защищены даже от хакеров-любителей.



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