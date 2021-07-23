 

Малина: польза и вред для здоровья

23.07.2021, 23:00, Новости дня
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Малина обладает способностью омолаживать клетки организма, выводить токсины, замедлять окислительные процессы в организме, обеспечивает профилактику рака кожи.

Ягоды оказывают мощное жаропонижающее действие, укрепляют иммунитет, обладают бактерицидным свойством, повышают аппетит, усиливая выделение желудочного сока. Фитонутриенты, содержащиеся в малине, улучшают память и являются антидепрессантами.

Фото: depositphotos.com

Малина – одна из немногих сладких ягод, разрешенная людям с диабетом, поскольку ее гликемический индекс невысок – 25.

В 100 граммах малины содержится 52 килокалории. Но употреблять ее во время диеты стоит с осторожностью – она повышает аппетит.

Малину используют круглый год. Летом – в свежем виде, на зиму замораживают, варят варенье и перетирают ягоды с сахаром. Полезным напитком при простудных заболеваниях, сопровождающихся кашлем, является настой листьев малины. Кашицу из перетертых листьев можно также прикладывать к ссадинам и ранам, к воспаленной коже.

Фото: depositphotos.com

Малина может нанести вред страдающим от подагры, аллергикам, при проблемах с почками. Ягоды дают мочегонный эффект, который оказывает дополнительную нагрузку. С осторожностью нужно употреблять малину при язве желудка в связи с тем, что продукт содержит высокий уровень кислоты.

Беременным можно включать в рацион малину только после консультации врача, поскольку последствия могут быть плачевными, вплоть до выкидыша.

С какого возраста можно давать малину детям

Детям одну ягоду малины можно давать в восемь-девять месяцев. Об этом сообщает сайт “Уроки для мам”. Постепенно порцию можно увеличивать, доведя ее до горсти в день, но не более.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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