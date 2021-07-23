Зеленский ввел санкции против российского онлайн-сервиса Wildberries. Ритейлер продавал футболки с изображением Путина

В дополнении к решению СНБО сказано, что санкции вводятся на три года. Они также касаются подразделений ООО Wildberries в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Под санкции попали соучредители Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук, директор по развитию информационных технологий Андрей Ревяшко и руководитель направления “книги” Алексей Кузьменко.

Ограничения предусматривают блокировку активов, вывод капиталов за границу и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Контекст:

Сервис Wildberries угодил в скандал, запустив 21 сентября в Украине продажи своих товаров, среди которых оказались футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также с символикой страны-оккупанта. Уже 22 сентября товары по запросам “Путин”, “СССР” и “Сталин” на сайте Wildberries не предлагались.

На следующий день, 23 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил с инициативой ограничить работу онлайн-сервисов с пророссийской продукцией.

В связи с российской агрессией на Донбассе и оккупацией Крыма Украина ограничила доступ на свою территорию продукции, которая пропагандирует страну-оккупанта.

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