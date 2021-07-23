 

МИД призвал европейских политиков изучить научные материалы при оценке «Спутника V»

23.07.2021, 19:06, Новости дня
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Россия пожелала европейским политикам использовать деполитизированный подход, опираться на западные научные материалы, особенно на публикацию в научном журнале Nature, при оценке российской вакцины «Спутник V».

«Очень желаем господам госсекретарю при МИД Франции Клеману Бону и министру иностранных дел Германии Хайко Маасу, отметившимся недавно предвзятыми заявлениями по «Спутнику V», опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции. Не помешает и вспомнить хотя бы о том, что речь идет о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций», – говорится в сообщении в аккаунте МИД РФ в Facebook.

Кроме того, в МИД сослались на публикацию в авторитетном британском научном журнале Nature статьи об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как отметили в министерстве, авторы материала при обосновании безопасности и эффективности вакцины приводят широкую палитру мнений признанных экспертов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных странах мира.

«Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения «Спутника V» становится лучшим доказательством надежности российской разработки», – добавили в министерстве.

Кроме того, продолжили в дипведомстве, позитивные оценки отечественной вакцины содержатся также в статье группы экспертов из Сан-Марино и Италии, опубликованной 8 июля 2021 года на медицинском портале EClinicalMedicine.

«В ней проводится предварительный анализ итогов массовой иммунизации населения Сан-Марино вакциной «Спутник V». При этом также подчеркивается высокая степень безопасности российского препарата, включая отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость в возрастной группе «60 и более лет», – подчеркнули в ведомстве.

«Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки – это, без лишней скромности, заслуженное признание труда российских медиков и исследователей. Такой деполитизированный подход мы всецело приветствуем», – указали в дипведомстве.

Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в РФ и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены.

Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации.



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