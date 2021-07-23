 

В Забайкалье из-за обрушения моста доставка грузов организована по БАМу

23.07.2021, 19:06, Новости дня
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Доставка продукты питания, топлива и других социально значимых грузов из-за остановки движения по Транссибу организована по Байкало-Амурской магистрали, сообщили в РЖД.

«Доставка социально значимых грузов организована по БАМу в обход зоны ЧС. Этот вопрос взят РЖД под особый контроль», – говорится в Telegram-канале РЖД.

Уточняется, что к социально значимым грузам относятся продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо.

«Байкало-Амурская магистраль, по сути, является дублером Транссибирской магистрали. Но, к сожалению, перенаправить на неё все грузы невозможно, сегодня она и так работает на пределе своих возможностей. Именно поэтому развитие магистрали не прекращается. И сейчас как раз тот момент, когда значение БАМа трудно переоценить», – добавили в РЖД.

Ранее РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае.

Напомним, что в пятницу в ГУ МЧС по Забайкалью сообщили, что железнодорожный мост обрушился на Транссибе из-за сильных дождей.



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