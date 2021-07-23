 

В Марьинке во время обстрела со стороны боевиков ранение получил мирный житель

23.07.2021, 18:30, Новости дня
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Информация о госпитализации 52-летнего местного жителя с осколочными ранениями различных частей тела поступила в полицию Курахово Донецкой области.

Полицейские установили, что повреждения мужчина получил сегодня в 06.45 во дворе собственного домовладения в Марьинке. По предварительным сведениям – в результате взрыва неустановленного предмета.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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