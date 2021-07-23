 

В церемонии открытия Олимпиады в Токио приняли участие почти шесть тыс спортсменов

23.07.2021, 17:19, Новости дня
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В церемонии открытия Олимпийских игр в Токио участвуют около шести тыс человек, сообщили в оргкомитете Игр.

В оргкомитете уточнили, что делегация команд, это спортсмены и официальные лица: около шести тыс человек. Участники Игр и почетные гости: около девятисот человек. СМИ: около 3500, вещатели: 1500, пресса: 2000, передает РИА «Новости».

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером за представителями Сан-Марино. После сборной РФ на стадионе появились спортсмены из Сьерра-Леоне. 



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