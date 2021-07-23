Летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми.

«XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми», – сообщил император, передает ТАСС.

Ранее японский легкоатлет Рюота Ямагата и участница соревнований по настольному теннису Касуми Исикава зачитали клятву спортсменов во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Церемония открытия проходила в пятницу на Национальном стадионе в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса.

Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

В окончательный состав сборной РФ на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из первого концерта Петра Чайковского.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.