 

Набиуллина рассказала о упавших ценах на «борщевой набор»

23.07.2021, 16:04, Новости дня
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Банк РФ зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что такая тенденция продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот «борщевой набор», и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику», – отметила Набиуллина на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Она добавила, что цены на сахар и подсолнечное масло в РФ в основном выросли под влиянием мировой конъюнктуры, но по «борщевому набору» происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая.

По ее словам, прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лёжкость, было ниже. «И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», – уточнила Набиуллина.

Комментируя в целом административные меры в отношении регулирования цен, она заметила, что краткосрочный эффект от этого действительно есть, но важно смотреть и на долгосрочные эффекты с тем, чтобы не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства.

«Потому что, когда растут цены, какой должен быть адекватный ответ? Расширение производства – для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. А если регулирование, даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия», – отметила Набиуллина.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что подорожание базовых продуктов питания в РФ стало острым вопросом. Кроме того, депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов.



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