 

Минздрав Украины зарезервировал 300 тыс. доз американского лекарства от COVID-19 в виде таблеток

23.07.2021, 15:50, Новости дня
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По словам министра, инновационный препарат уже проходит третью стадию клинических испытаний – ожидается, что он будет обладать специфическим воздействием именно на COVID-19. 

Украина зарезервировала партию таблеток, однако оплату еще не вносила.

Министр не озвучил название препарата, но известно, что в марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США первую фазу клинических испытаний пероральной противовирусной терапии от COVID-19 в форме таблеток. 

Гендиректор Pfizer заявлял, что экспериментальный препарат может поступить в продажу до конца 2021 года.

Reuters отмечал, что кандидат от Pfizer является третьим препаратам от COVID-19, которые сейчас проходят испытания. Первый разработала американская компания Merck & Co., второй – швейцарская Roche Holding совместно с американской Atea Pharmaceuticals.

Контекст:

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого ВОЗ, показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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