 

Тарифы “Укрпошти” могут вырасти от 20 до 40% – проект документа

23.07.2021, 15:50, Новости дня
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В проекте документе говорится, что тариф на пересылку приоритетного письма почтовой карточки массой до 50 грамм планируется увеличить на 18,5%. Тариф на отправку неприоритетного письма повысится на 22,2%. 

Кроме того, тариф на отправку простой неприоритетной бандероли массой до 250 грамм увеличат на 22,2%, а приоритетной – на 18,2%

Цена посылки без объявленной стоимости в пределах Украины может вырасти на 28,6%, а в пределах области – на 23,8%. Помимо этого, планируется увеличить некоторые тарифы на международные пересылки. Цена услуг иностранной корреспонденции может подняться в цене до 41,8%, а посылки без объявленной стоимости – до 34,8%. 

Контекст:

С 1 апреля этого года тарифы на доставку пенсий “Укрпоштою” выросли в городе – с 1,15% до 1,3% от сумы выплаты, а в селе с 2,3% до 2,65%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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