 

Собянин: Москва прошла пики по коронавирусу

23.07.2021, 15:10, Новости дня
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Москва прошла пики по коронавирусу, заболеваемость в столице идет вниз, но число госпитализаций снижается медленнее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В целом мы видим, что происходит снижение заболеваемости, это положительно, это означает, что мы эти пики прошли, и надеюсь, что дальше будет улучшение. … Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их (заболевших) становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

При этом он отметил, что в Москве те, кто вакцинировался, болеют коронавирусом гораздо меньше, а если и болеют, то менее тяжело.

Мэр также добавил, что пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают довольно напряженно. «Мы прививаем первой и второй компонентой в сутки где-то около 90 тысяч человек», – сказал Собянин.

В четверг повторная вакцинация от коронавируса началась во всех прививочных центрах Москвы.



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