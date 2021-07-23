Глава Минспорта оценил подготовку спортсменов к Олимпиаде

Запрет на посещение Олимпиады в Токио ряду российских чиновников вызывает сожаление, но это решение не помешало сборной РФ подготовиться к Играм, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Конечно, Олимпийские игры – всемирный фестиваль спорта, единства, солидарности, демонстрации олимпийских ценностей. Представители государств, министерств спорта всегда играли и играют значительную роль в подготовке и проведении Олимпийских игр. Однако мы уважаем принятые решения и будем руководствоваться существующими реалиями. С уверенностью могу сказать, что недопуск на Игры никак не повлиял на эффективность работы команд, организации и координации деятельности федераций», – передает РИА «Новости» слова Матыцина.

«Как я уже отметил, мы эффективно взаимодействуем со штабом в Токио, на каждой из федеральных баз есть наши представители, находимся в полном контакте и взаимопонимании с региональными властями», – отметил министр спорта.

По его словам, РФ всегда была и остается надежным партнером олимпийского движения.

«Считаю, что многие стандарты, которые сегодня существуют в олимпийском движении, в мировом спорте, сформированы благодаря усилиям Российской Федерации. Мы понимаем, какое внимание уделяет спорту президент России, и это является гарантией максимально высоких стандартов развития видов спорта и обеспечения высокого уровня соревнований. Поэтому я не вижу препятствий, которые не позволят нам претендовать на право проведения Олимпийских игр», – сказал Матыцин.

По его словам, РФ обладает необходимыми ресурсами для проведения летних Олимпийских игр 2036 года. Ранее о желании провести летние Игры-2036 заявляла Казань.

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что РФ сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у РФ будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. РФ всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения», – сказал Матыцин.

«Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры РФ на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной. Это может стать важным фактором для развития всей страны», – добавил он.

Министр также назвал сумму премиальных, которые получат российские победители и призеры Олимпиады.

«За золотую медаль спортсмены получат по 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 млн, за бронзовую – 1,7 млн. Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев. Кроме того, за достижение результатов по итогам спортивного сезона установлены выплаты стипендий президента Российской Федерации – это 52 тыс. рублей ежемесячно. Будем надеяться, что таких призеров по итогам Олимпийских игр будет много», – сказал Матыцин.

Ранее Матыцин рассказал о настроении сборной перед Олимпиадой.