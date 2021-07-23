 

«Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии

23.07.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Бразильский» штамм коронавируса («гамма») был обнаружен в Якутии, сообщил источник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник сообщил, что штамм обнаружили в Якутии, официальная информация об этом будет оглашена на оперативном штабе в понедельник, передает РИА «Новости».

Ранее в ГНЦ «Вектор» сообщали, что в РФ выявлены случаи заражения «бразильским» штаммом коронавируса, они единичны.

«Бразильский» штамм известен уже давно, впервые он был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года, согласно классификации ВОЗ, он относится к числу вариантов, вызывающих обеспокоенность. При этом в июле сообщалось, что в Бразилии обнаружили три новых штамма COVID.

Между тем ученые проследили распространение новых штаммов коронавируса по Москве и области.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Препараты от коронавируса вошли в список жизненно важных

31.05 / США решили ввести санкции против ряда компаний Белоруссии

19.04 / “Застал тот момент, когда я была веселая, счастливая”. Петрожицкая рассказала о своем новом избраннике

16.07 / Independent – из-за наводнений в Германии более 1300 человек числятся пропавшими без вести

25.07 / Количество заразившихся коронавирусом в России превысило 800 тыс. человек

05.03 / «Превратится в обычную простуду» — французский вирусолог предположил скорое окончание пандемии Covid-19

04.05 / Представлено еще одно решение проблемы космического мусора

30.06 / Во Франции задержали болельщицу, из-за которой случилось массовое падение на “Тур де Франс”

13.08 / Мишустин прибыл на Дальний Восток

09.05 / Washington Post сообщила, что минюст США при Трампе тайно собирал данные о звонках её журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика