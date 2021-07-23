Индексацию пенсий военным и работающим пенсионерам решили внести в народную программу ЕР

Индексация пенсий военным и работающим пенсионерам войдет в народную программу партии «Единая Россия»: с просьбой восстановить справедливость по этому вопросу обратились к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку представители некоммерческих организаций (НКО) во время открытия штаба общественной поддержки партии в Горно-Алтайске.

Турчак пояснил, что «по индексации пенсий ветеранам военной службы – думаю, что первым темпом мы добьемся этого, а дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена – по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров», говорится в сообщении на сайте ЕР.

Он указал, что в вопросах индексации пенсий необходимо двигаться поступательно.

«Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс. Мы с Правительством, естественно, эту тему отработаем, в рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты», – отметил Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» также напомнил, что в данный момент идет сбор предложений в народную программу – оффлайн и онлайн на сайте NP.ER.RU. Самые важные – попадут либо в федеральный раздел программы, либо в соответствующий региональный блок.

«В этой программе должен проявиться и муниципальный разрез. Что конкретно, на территории конкретного населенного пункта будет сделано не когда-то там к 2030 или 2040 году, а здесь и сейчас. Конкретно на весь срок полномочий восьмого созыва Госдумы», – отметил он.

На встрече также звучали предложения о совершенствовании системы госзакупок лекарственных препаратов, поддержки НКО, вопросы сохранения пособий для работающих родителей – детей-инвалидов, обеспечения больниц. Все они будут проанализированы, сказал Андрей Турчак.

Ранее врачи представили предложения в народную программу «Единой России».