 

“Мои местоимения – она, ее”. 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина

23.07.2021, 12:14, Новости дня
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“Мои местоимения – она, ее. Я особенно благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул жизнью, чтобы жить подлинно. Спасибо всем транс-женщинам, которые показали мне, кто я, как жить”, – написала Дорфман.

В интервью изданию Time она рассказал, что идентифицирует себя таким образом уже около года. Дорфман отметила, что не намерена менять имя, так как названа в честь родственника, который умер спустя месяц после ее появления на свет, поэтому чувствует с ним связь.

По словам знаменитости, она никогда не скрывала своей идентичности, а после “медицинского перехода” просто заново представила себя как женщину. Актриса отметила, что ранее не чувствовала себя достаточно безопасно, чтобы говорить на эту тему.

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Публикация от tommy dorfman (@tommy.dorfman)

Контекст:

В 2021 году Дорфман начал появляться на публике в женской одежде. Это спровоцировало слухи о возможном каминг-ауте. Знаменитость является активистом ЛГБТ-сообщества и принимает участие в благотворительных акциях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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