“Мои местоимения – она, ее”. 29-летний актер Томми Дорфман совершил каминг-аут как транс-женщина
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“Мои местоимения – она, ее. Я особенно благодарна каждому трансгендеру, который прошел этот путь, сломал преграды и рискнул жизнью, чтобы жить подлинно. Спасибо всем транс-женщинам, которые показали мне, кто я, как жить”, – написала Дорфман.
В интервью изданию Time она рассказал, что идентифицирует себя таким образом уже около года. Дорфман отметила, что не намерена менять имя, так как названа в честь родственника, который умер спустя месяц после ее появления на свет, поэтому чувствует с ним связь.
По словам знаменитости, она никогда не скрывала своей идентичности, а после “медицинского перехода” просто заново представила себя как женщину. Актриса отметила, что ранее не чувствовала себя достаточно безопасно, чтобы говорить на эту тему.
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Контекст:
В 2021 году Дорфман начал появляться на публике в женской одежде. Это спровоцировало слухи о возможном каминг-ауте. Знаменитость является активистом ЛГБТ-сообщества и принимает участие в благотворительных акциях.
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