 

Nissan обновила большой рамный внедорожник Terra

23.07.2021, 12:12, Новости дня
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Компания Nissan готовится к выходу в продажу обновленного внедорожника Nissan Terra, оснащенного рамной конструкцией.

Данный автомобиль уже можно рассмотреть на рендерных изображениях. По снимкам модель имеет стиль, свойственный ранее представленному X-Terra. По снимкам видно, что новая модель получила модернизированные бамперы, стильную решетку радиатора и видоизмененные задние фонари. Также изменения коснулись блока климатической системы.

В салоне внедорожника установлен крупный экран мультимедийной системы. Под капотом модели 2-литровый бензиновый двигатель на 184 л.с. мощности. В продажу запустят дизельную версию внедорожника с 2,5-литровым агрегатом на 190 л.с. мощности.



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