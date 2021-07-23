Ателье Mugen поработало над моделью Honda Civic Type R

Известное ателье Mugen официально представило новую модель Honda Civic Type R.

Разработчикам удалось существенно модернизировать не только внешний вид, но и технические параметры автомобиля. Автомобиль оснащается вентиляционными отверстиями в капоте для максимального обдува. Вместе с тем модель впервые получила аэродинамический обвес. Основные изменения коснулись мотора, который удалось максимально улучшить по уровню производительности.

Вместе с тем спортивный экземпляр имеет более жесткие пружины, за счет которой удается сохранять прижимные свойства даже при маневрах на поворотах на высокой скорости. Стоимость представленной модификации пока не озвучена.