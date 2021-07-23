 

Советский ГАЗ-12 продают в Германии за 70 тысяч евро

23.07.2021, 12:12, Новости дня
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 В Германии выставили на продажу советскую модель ГАЗ-12 1950 года выпуска.

Известно, что пробег знаменитой “Чайки” составляет 50 тысяч километров. Напомним, автомобиль оснащается бензиновым двигателем с мощностью 90 л.с. Нынешний владелец “Чайки” намерен выручить с продажи автомобиля 70 тысяч евро. Кроме того, модель имеет часть деталей от ГАЗ-20, известной под именем “Победа”.

Вместе с тем конкретный экземпляр оснащен 3,5-литровым бензиновым агрегатом с 3-ступенчатой механической трансмиссией. С такими показателями разогнаться до сотни можно за 3,7 секунд, а предельная скорость транспортного средства достигает 120 км в час. Остальные данные о продаваемой модели пока не сообщаются.



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