Guardian – градус спора всё выше — фон дер Ляйен отвергла предложение Джонсона по североирландскому протоколу

Борису Джонсону не удалось убедить Урсулу фон дер Ляйен в необходимости пересмотреть положения сделки о брексите, регулирующие торговлю между Северной Ирландией и островом Великобритания, пишет The Guardian. Как отмечает обозреватель издания, это крайне тяжёлое фиаско для британского премьера, который много раз обещал британцам, что не допустит создания таможенной границы между регионами страны.



Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном отклонила его предложение о пересмотре так называемого североирландского протокола — части соглашения между Лондоном и Брюсселем по брекситу, фактически предусматривающему создание таможенной границы между Северной Ирландией и остальными регионами Соединённого Королевства, пишет The Guardian.

По информации газеты, по итогам разговора с Джонсоном фон дер Ляйен заявила: «ЕС будет и дальше проявлять креативность и гибкость в плане этого протокола, но пересматривать его условия мы не собираемся». Как пишет The Guardian, источники в ЕС сообщали, что переговоры продолжались около получаса, а фон дер Ляйен отдельно отметила, что беседа состоялась по инициативе британской стороны.

Хотя реакция фон дер Ляйен на предложение британского лидера была ожидаемой, она всё же стала тяжёлым ударом для Джонсона, который ранее неоднократно делал «ложные заявления» о том, что между островом Великобритания и Северной Ирландией таможенных проверок проводиться не будет, констатирует обозреватель The Guardian. При этом, как напоминает журналист, об отказе председателя Еврокомиссии стало известно менее чем через сутки после того, как британское правительство сообщило о намерении добиться пересмотра положений североирландского протокола.

Комментируя переговоры с фон дер Ляйен, официальный представитель Джонсона заявил, что премьер «не ожидал от ЕС такого пуризма и максимализма» в отношении протокола. «Жители Северной Ирландии сталкиваются с реальными проблемами, которые нужно решать», — добавил чиновник, отметив, что правительство ранее начало консультации, намереваясь найти способ «устранить бюрократические препоны со стороны Брюсселя».

Попытка Лондона добиться пересмотра условий сделки по брекситу не на шутку рассердила власти ЕС, так как они ранее уже и так предложили ряд изменений, чтобы смягчить последствия соглашения для населения Северной Ирландии, говорится в материале The Guardian. Позднее представители блока прямо заявили британцам, что не возражают против внесения дополнительных коррективов в сделку, но полностью её пересматривать не будут, пишет газета.