 

Глава Минздрава оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер

23.07.2021, 11:34, Новости дня
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Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Система кондиционирования… Люди, находящиеся в закрытом пространстве, там, где циркулирует, охлаждается только внутренний воздух, рисков, конечно же, больше, когда имеется система проветривания, когда идет обновление внутреннего воздуха в пространстве – это безопаснее», – передает РИА «Новости» слова Мурашко в ходе прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание».

Ранее Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки.



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