Глава Минздрава оценил риск заразиться коронавирусом через кондиционер

Рисков заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров в закрытом пространстве, где находятся люди, больше, чем при проветривании, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Система кондиционирования… Люди, находящиеся в закрытом пространстве, там, где циркулирует, охлаждается только внутренний воздух, рисков, конечно же, больше, когда имеется система проветривания, когда идет обновление внутреннего воздуха в пространстве – это безопаснее», – передает РИА «Новости» слова Мурашко в ходе прямого эфира «Разберемся в вакцинах вместе» Российского общества «Знание».

Ранее Мурашко посоветовал вызвать врача при температуре дольше 36 часов после прививки.