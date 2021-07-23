В ВМС Британии остался один действующий эсминец

Эсминец «Дефендер», спровоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России, остался единственным действующим среди кораблей своего типа в королевских ВМС Британии, сообщил портал Defense News.

Как сообщил британский министр по военным закупкам Джереми Квин, всего на вооружении королевских ВМС состоят шесть эсминцев класса Тип 45, однако три из них стоят в доке на техническом обслуживании, эсминец «Донтлесс» проходит переоборудование, а пятый корабль этого класса «Даймонд» столкнулся с техническими проблемами во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского корабля в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.