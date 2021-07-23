Росстат заявил о росте почти на 45% производства легковых автомобилей в России

Производство легковых автомобилей в РФ в январе – июне 2021 года увеличилось на 44,3%, до 736 тыс. штук по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, также выросло количество грузовых автомобилей, следует из данных Росстата.

В июне выпуск легковых автомобилей вырос на 16,9% в годовом выражении и на 9,3% превысил показатели мая 2021 г. В исследовании говорится о росте производства грузовых автомобилей в первом полугодии на 59,7% в годовом выражении, до 85,6 тыс. штук.

В июне выпущено на 78,9% больше грузовиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателем мая 2021 г. производство грузовых авто увеличилось на 36,1%, передает ТАСС.

Производство автобусов массой более 5 тонн в первом полугодии увеличилось на 2,3% в годовом выражении. Всего за январь – июнь 2021 г. выпущено 6,1 тыс. транспортных средств этого класса. По сравнению с показателем за этот же период прошлого года в июне 2021 г. произведено на 42,7% больше автобусов массой более 5 тонн.

При этом выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе – июне снизился на 2,8%, до 8,6 тыс. штук. В июне производство увеличилось на 13,6% в годовом выражении и на 55,7% превысило показатель мая 2021 года.

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