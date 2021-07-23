 

Госдеп заявил о совпадении интересов США и Китая по КНДР

23.07.2021, 4:04, Новости дня
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Американская администрация убеждена в том, что интересы Соединенных Штатов и Китая по ядерной и ракетной проблемам КНДР совпадают как минимум частично, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Северная Корея, КНДР, является одной из тех сфер, в которых есть по меньшей мере частичное совпадение интересов. Поэтому мы считаем, что есть по крайней мере пространство для обсуждений с КНР, когда дело касается вызовов, которые представляют собой ядерная и ракетная программы и иная угрожающая деятельность КНДР», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как утверждает Прайс, именно поэтому Вашингтон сравнительно недавно проинформировал Пекин об итогах пересмотра своей политики в отношении Пхеньяна, поэтому США «в различных форматах» взаимодействовали с КНР по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

Как напомнил руководитель пресс-службы Госдепартамента, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман нанесет в эти выходные дни визит в Пекин. «Ожидаю, что вся полнота отношений» между США и КНР, включая области как сотрудничества, так и разногласий, будут обсуждаться в рамках предстоящих у Шерман переговоров, отметил дипломат. «Применительно к КНДР, считаю, нам нужно проделать некоторую работу, чтобы определить, что именно мы (США) сможем ожидать от КНР», – считает Прайс.

Напомним, 14 июля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что существует потенциал конструктивного взаимодействия США с Китаем по Афганистану.



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