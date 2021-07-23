 

Минздрав предупредил о риске возникновения тромбозов у трети перенесших COVID-19

23.07.2021, 3:10, Новости дня
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У переболевших коронавирусом в 30% случаев могут возникать тромбозы, у 31,7% – одышка, следует из памятки Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20–30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что есть и другие симптомы, но их проявления встречаются реже.

Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и предотвратить развитие осложнений, для этого с 1 июля в РФ стартовала углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике.

Ранее сообщалось, что пациенты, переболевшие COVID-19, могут от трех месяцев до бесконечности испытывать так называемый постковидный синдром, включающий в себя до 60 проявлений. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.



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