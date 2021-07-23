Пострадавшим при подтоплениях в Ялте пообещали компенсации

Власти Ялты приняли решение о выплате из муниципального бюджета дополнительных компенсаций пострадавшим при подтоплениях и попавшим в трудную жизненную ситуацию в результате ЧС, сообщила мэр города Янина Павленко.

«Принято решение о выплате из муниципального бюджета дополнительной компенсации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и в результате ЧС. [В частности, по] 10 тыс. рублей – каждому пострадавшему, 50 тыс. рублей – частично потерявшим имущество и 150 тыс. рублей тем, кто полностью его утратил. Это дополнительная поддержка пострадавшим, механизм ее получения в ближайшее время озвучим», – написала Павленко на своей странице в соцсети «Вконтакте»

Мэр Ялты добавила, что режим ЧС в городе будет действовать до 18 августа, продолжаются работы по расчистке русел рек, в этой связи с пятницы будет перекрыто движение транспорта по одной полосе по улице Киевская, также расчистка русел будет проводиться в районе грузового порта и у мостов, из бюджета города планируется выделить 34 млн рублей на проектирование благоустройства всех дворов многоквартирных домов, которые оказались повреждены при подтоплениях.

Павленко также сообщила, что в режиме кратковременного пребывания продолжает работать детский сад № 7 в Кореизе из-за проблем с водоснабжением, детский сад № 27 в Ялте продолжают расчищать, его в режиме кратковременного пребывания планируется запустить с понедельника.

Ранее пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.

Напомним, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Кроме того, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Прямой ущерб от обильных осадков и подтоплений оценили в 12,5 млрд рублей.