Стало известно о планах США вывести войска из Ирака до конца года

Власти США и Ирака намерены выступить с заявлением о том, что американские боевые части следует вывести из арабской республики до конца текущего года, но военное присутствие США должно остаться, сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, ключевые официальные лица Ирака и США планируют опубликовать заявление с призывом к выводу боевых частей США из Ирака к концу текущего года». Они также подчеркнул, что «военное присутствие США по-прежнему будет нужно» и после этого, передает ТАСС.

В публикации приводится комментарий министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, который отметил, что Багдад нуждается в содействии со стороны США в разведывательной сфере, подготовке военнослужащих, а также в американской поддержке с воздуха.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Напомним, США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.