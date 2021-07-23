США ввели санкции против министра обороны и подразделения МВД Кубы

Соединенные Штаты объявили о внесении в санкционный список министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры и специального подразделения МВД страны, сообщили в распространенном заявлении американского Минфина.

По мнению ведомства, новые фигуранты перечня якобы причастны к подавлению протестов на Кубе, передает ТАСС.

Согласно данным американского Минфина, помимо главы оборонного ведомства Кубы под санкции попала Национальная специальная бригада, которая входит в состав МВД островного государства, передает РИА «Новости».

Уточняется, что санкции в рамках «закона Магнитского» предполагают запрет на въезд в США и замораживание любых активов попавших под ограничения лиц.

Кроме того, Соединенные Штаты сообщили, что намерены вновь укомплектовать сотрудниками свое посольство в Гаване в целях возобновления консульских услуг для кубинских граждан.

«Мы полны решимости… повысить наши возможности в части контактов с гражданским обществом, обеспечивая при этом безопасность американских дипломатов, работающих на Кубе», – отметил президент США Джо Байден.

По его словам, США «ведут пересмотр своей политики денежных переводов на Кубу» в целях «максимизации поддержки кубинского народа».

Напомним, на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с участниками воскресных беспорядков и антиправительственных протестов.

США открестились от причастности к протестам, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды.

Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.

Между тем в столице американского штата Флорида, Майами, на улицы вышло чуть ли не больше людей, чем в Гаване. Демонстранты выражали солидарность с кубинцами, пошедшими на конфликт с компартией, а мэр Майами Фрэнсис Суарес даже потребовал от Вашингтона немедленного военного вмешательства для «освобождения кубинского народа».